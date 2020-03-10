Футуролог назвал шесть сценариев гибели человечества

Футуролог из шведского Института исследований будущего Карим Джебари оценил вероятность возникновения катастроф, которые могут привести к уничтожению человечества. По мнению ученого, к гибели людей приведет вовсе не эпидемия.

Коронавирус, вспышка которого не так давно произошла в Китае, не сможет полностью погубить человеческую цивилизацию. Это касается и других известных инфекций, считает Джебари.

Климатический кризис также вряд ли приведет к полному вымиранию человечества, уверен ученый. Для того, чтобы Земля стала непригодной для жизни, ситуация с глобальным потеплением должна принять катастрофический оборот, но для этого пока нет предпосылок.

Вероятность уничтожения всех людей из-за извержения супервулкана специалист оценил как низкую. «Даже если произойдет извержение супервулкана Йеллоустоун, то люди выживут в наступившем ледниковом периоде», – говорит эксперт.

Кроме того, футуролог не считает сколько-нибудь значительными угрозами восстание машин и падение астероида. Впрочем, совсем исключать возможность такого развития событий ученый не стал.

Наиболее вероятной причиной гибели человеческой цивилизации, по мнению Джебари, является глобальная ядерная война. Это довольно сложное для анализа гипотетическое событие, которое вызовет множество последствий. Люди, которые не умрут в боевых столкновениях, не смогут выжить в условиях ядерной зимы.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 10.03.20

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