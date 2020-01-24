100 секунд до апокалипсиса. Эксперт объяснил перевод часов Судного дня

Ситуация на международной арене ухудшилась, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Так он прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня на 20 секунд вперед, передает RT.

Согласно последнему решению совета директоров журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков», в состав которого входят в том числе два десятка нобелевских лауреатов, стрелки часов, символизирующих время до начала ядерного апокалипсиса, показывают 100 секунд до полуночи. Среди причин возможной «ядерной полуночи», ученые назвали рост ядерной угрозы, выход США из ядерной сделки с Ираном, недостаточные действия в вопросе изменения климата и распространение фейковых сообщений в Сети.

По мнению Дмитрия Журавлева, ситуация, связанная с Ираном, очень серьезна. «Тот факт, что пока эскалацию удалось остановить, – очень большая удача и успех», – считает эксперт. Он также обратил внимание на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), существовавший между США и Россией. По его словам, этот факт, безусловно, серьезно подрывает всю систему международной безопасности. «Это, наверно, самый большой шаг к так называемой «ядерной полуночи», – подчеркнул Журавлев.

Он уверен, что сторонам необходимо в срочном порядке договариваться, чтобы создать новую систему договоров, «пока не сделан последний шаг к полуночи».

В августе в МИД России официально заявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по инициативе американской стороны. Представители Вашингтона заявляли, что это связано с тем, что, по их мнению, российская ракета 9М729 нарушает договор. Российская сторона неоднократно опровергала данные обвинения.

Напомним, что в начале августа 2019 года Москва обратилась к США и НАТО с предложением объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), как это сделано в России. «Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности», – сказал замглавы МИД Сергей Рябков. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин заявлял, что до появления у американцев в том или ином регионе таких средств Москва будет воздерживаться от размещения систем, когда они у нее появятся.

Как писал «Новый День», в феврале 2019 года Путин объявил, что Россия в ответ на аналогичные действия США приостанавливает участие в Договоре о РСМД, а так же не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное оружие американского производства. США начали процесс выхода из ДРСМД 2 февраля. Поводом к выходу из соглашения для Вашингтона стала разработка российской стороной крылатой ракеты 9М729. Соединенные Штаты считают, что дальность ее полета превышает разрешенную, Россия это отрицает.

19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как «явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет».

Часы Судного дня – проект журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков». Он был запущен в 1947 году создателями первой атомной бомбы. Часы показывают время, оставшееся до полуночи, которая символизирует напряжённость международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь символизирует момент ядерного апокалипсиса. Решение о переводе стрелок принимает экспертный совет, в состав которого входят в том числе два десятка нобелевских лауреатов.

Москва, Иван Гридин

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