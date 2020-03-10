На дне Северного Ледовитого океана обнаружили колонии хламидий

Шведские ученые обнаружили в глубинах Северного Ледовитого океана впечатляющие по масштабу колонии бактерий рода Chlamydia. Микроорганизмы живут в жесточайших условиях.

Хамидии ассоциируются в основном с венерическим заболеванием под названием хламидиоз. Они паразитируют в организмах людей, однако есть и виды, живущие вне живых организмов. Именно такие бактерии нашли на дне Северного Ледовитого океана.

Примечательно, что обнаруженные колонии хламидий доминируют среди других местных бактериальных сообществ. Они обитают под донными отложениями, в условиях экстремального давления и без доступа к кислороду.

Ученые предполагают, что в столь враждебной среде микроорганизмы выживают также за чужой счет. «Предполагается, что хламидии используют питательные вещества, источником которых являются живущие по соседству микробы. Но эту версию еще нужно подтвердить научно», – отмечают исследователи.

Стокгольм, Зоя Осколкова

Стокгольм. Другие новости 11.03.20

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