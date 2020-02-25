Антарктическую станцию Украины накрыл слой кровавых хламидомонад

На территории украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался снежный покров красного цвета. Об этом Министерство образования и науки Украины рассказывает на своей странице в Facebook.

Ученые выяснили, что необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли хламидомонады (Chlamydomonas nivalis). Они размножаются спорами, которые в связи с разгаром лета в Южном полушарии, пошли в рост. Именно благодаря этому снег вблизи украинской станции окрасился в яркие цвета.

«Цветение» снега способствует изменению климата, так как окрашенный снег поглощает больше солнечной энергии и быстрее тает, что способствует бурному росту водорослей. Цветение хламидомонад прекратится с установлением морозов. Любопытно, что подобное явление можно наблюдать в Арктике и в высокогорных системах.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 22.02.20

Зависимость от смартфона влияет на мозг сравнимо с наркоманией. / Для российских дачников придумали новые штрафы. / Врач предостерегла россиян от поедания блинов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»