Ученые вынесли приговор итальянскому леднику и горнолыжному курорту

Один из известных итальянских горнолыжных курортов оказался под угрозой исчезновения из-за глобального потепления, влияние которого ознаменовали водоросли вида Ancylonema nordenskioeldii. По мнению ученых, водоросли будут «последним гвоздем в гроб» одного из ледников Италии – Презена.

Член Национального исследовательского совета Италии Бьяджо ди Мауро пояснил, что необычную окраску лед приобрел благодаря водорослями Ancylonema nordenskioeldii. Ученые отмечают, что само по себе присутствие таких водорослей на поверхности ледника является нормой. Однако в последние годы водоросли размножаются небывалыми темпами, окрашивая ледник. В итоге потемневшая поверхность поглощает больше тепла, что сказывается на темпах таяния.

Обычно лед отражает до 80% солнечного света, но водоросли, благодаря своему розовому оттенку, меняют светоотражающие характеристики, и поверхность нагревается сильнее, пояснили исследователи. Чем больше водорослей, тем интенсивнее окрашен лед, тем быстрее он тает.

Напомним, что в феврале 2020 года на территории украинской антарктической станции «Академик Вернадский» образовался снежный покров красного цвета, о чем Министерство образования и науки Украины рассказало в Facebook.

Ученые выяснили, что необычный цвет снегу придают микроскопические снежные водоросли хламидомонады (Chlamydomonas nivalis). Они размножаются спорами, которые в связи с разгаром лета в Южном полушарии, пошли в рост. Напомним, «цветение» снега способствует изменению климата, так как окрашенный снег поглощает больше солнечной энергии и быстрее тает, что способствует бурному росту водорослей.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 07.07.20

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