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Четверг, 12 марта 2020, 04:46 мск

Новости Наука

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Американские химики создали прорывной фермент для фармакологии

Фото: phys.org

Химикам из Университета Майами и их коллегам из Университета Мичигана удалось создать новый искусственный фермент. Благодаря этому открытию человечество получит возможность экономить на производстве ряда лекарственных препаратов.

Примечательным в созданной учеными молекуле является ее сложная структура, которая обладает весьма широкими каталитическими характеристиками искусственных металлоензимов. По словам исследователей, они используют компьютерное моделирование, что в значительной мере облегчает получение результатов в столь наукоемком процессе.

«Наши методы отличаются, но дополняют друг друга, – отметили исследователи из Майами. – Мы моделируем молекулы на компьютере, чтобы можно было предсказать структурные свойства и механизм их образования. В Мичигане же используют наши модели для определения их реальных функций».

Ученые заявляют, что их открытие позволит быстро и с наименьшими затратами эффективно создавать новые лекарства.

Вашингтон, Иван Гридин

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