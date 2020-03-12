Американские химики создали прорывной фермент для фармакологии

Химикам из Университета Майами и их коллегам из Университета Мичигана удалось создать новый искусственный фермент. Благодаря этому открытию человечество получит возможность экономить на производстве ряда лекарственных препаратов.

Примечательным в созданной учеными молекуле является ее сложная структура, которая обладает весьма широкими каталитическими характеристиками искусственных металлоензимов. По словам исследователей, они используют компьютерное моделирование, что в значительной мере облегчает получение результатов в столь наукоемком процессе.

«Наши методы отличаются, но дополняют друг друга, – отметили исследователи из Майами. – Мы моделируем молекулы на компьютере, чтобы можно было предсказать структурные свойства и механизм их образования. В Мичигане же используют наши модели для определения их реальных функций».

Ученые заявляют, что их открытие позволит быстро и с наименьшими затратами эффективно создавать новые лекарства.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.03.20

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