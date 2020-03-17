В России нашли дом из костей шерстистого мамонта

Международная группа археологов нашла древнюю хижину из костей мамонта. Предположительно, в строении 25 тысяч лет назад жили люди. Об этом сообщается в пресс-релизе Эксетерского университета, опубликованном в журнале Antiquity.

Хижину диаметром около 12 метров обнаружили в селе Костенки Воронежской области. Здесь и раньше находили кости мамонтов, а также предметы быта и искусства древних людей: небольшие скульптурные изображения животных и всемирно известные женские статуэтки – так называемые «палеолитические венеры».

«Размеры сооружения делают его исключительным в своем роде, и его строительство заняло много времени, – рассказал археолог из Кембриджского университета Маржолейн Бош. – Это означает, что оно, возможно, было достопримечательностью, местом встреч и проведения церемоний, а также тем, куда можно было бы прийти, чтобы найти укрытие».

В общей сложности исследователи нашли 51 нижнюю челюсть мамонта и 64 фрагмента черепа. В настоящее время ученые не могут точно сказать, откуда взялись останки мамонтов, вероятно, местные жители на них охотились или только стаскивали найденные туши животных. Внутри хижины сохранились следы воздействия огня и остатки пищи.

«Этот проект дает нам реальное представление о том, как наши предки адаптировались к изменению климата, к самым суровым частям последнего ледникового периода и приспособились к использованию материалов, которые были вокруг них. Это история выживания перед лицом невзгод», – пояснил археолог из Университета Эксетера в Великобритании Александр Прайор.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 17.03.20

Один из ведущих институтов Германии допустил двухлетнюю пандемию коронавируса. / Детали LEGO могут плавать в океане до 1300 лет. / Ситуация ухудшилась: мэр Москвы закрыл школы и запретил все массовые мероприятия. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»