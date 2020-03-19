Американский ученый заявил о реальности путешествий во времени

Астрофизик из Университета Коннектикута (США) Рон Маллет утверждает, что путешествия во времени реальны. Ученый написал уравнения, объясняющие перемещения в прошлое и будущее. Об этом сообщает CNN.

По словам Маллета, реальную машину времени можно построить на основе специального лазера, который будет создавать мощное гравитационное поле для «сворачивания» времени в петлю. Таким образом можно попасть как в прошлое, так и в будущее. При этом такие путешествия не противоречат Общей теории относительности Альберта Эйнштейна, утверждает астрофизик.

Впрочем, коллеги ученого относятся к его словам скептически. Астрофизик Пол Саттер отметил, что в вычислениях Маллета множество изъянов, к тому же путешествия в прошлое создают целый ряд парадоксов, поэтому не могут быть реальными.

Сам Маллет признает, что его работа носит чисто теоретический характер. Практическая реализация его идеи в данный момент невозможна из-за отсутствия у человечества нужных технологий.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.03.20

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