Ученые доказали, что нельзя повернуть время вспять

Международная группа ученых доказала, что время нельзя повернуть вспять. В этом специалистам помогло компьютерное моделирование. Результаты исследования опубликовало научное издание Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В работе приняли участие специалисты Университета Коимбры (Португалия), Лейденского университета (Нидерланды) и Университета Турку (Финляндия). Ученые загрузили в компьютер данные о трех черных дырах, движущихся друг вокруг друга.

Компьютерная симуляция показала, что время необратимо. Дело в том, что на процессы, происходящие с объектами, могут влиять мельчайшие частицы. «Движение трех черных дыр может быть настолько хаотичным, что на него будет влиять нечто меньшее, чем планковская длина. Нарушения размером с эту величину оказывают экспоненциальный эффект и нарушают симметрию времени», – пояснили ученые.

По словам специалистов, невозможность повернуть течение времени в обратную сторону – это фундаментальное природное ограничение, с которым ничего нельзя сделать. Поэтому путешествия в прошлое не станут возможными даже с развитием более высоких технологий, чем те, которые есть сейчас в распоряжении человечества.

Ранее астрофизик из Университета Коннектикута (США) Рон Маллет заявил, что путешествия во времени реальны. Ученый написал уравнения, объясняющие перемещения в прошлое и будущее. Впрочем, коллеги теоретика относятся к его словам скептически и отмечают, что в вычислениях Маллета есть множество изъянов.

Амстердам, Зоя Осколкова

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