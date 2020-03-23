«Метро эпохи неолита» в США исследовали археологи

В американском штате Юта ученые исследовали сеть тоннелей, обнаруженных в 2005 году, возникновение которых остается загадкой. Археологи не исключают искусственного происхождения древних пещер, которые уже получили название «метро эпохи неолита».

Длина тоннелей, расположенных под Кордильерами, составляет 24 километра. При этом проходы имеют идеальную форму, что может говорить об их искусственном происхождении. Также на стенах присутствуют отметины, которые могла оставить тяжелая техника.

Кроме того, в одной из пещер был найден древний артефакт, очень похожий на современную пружину. Исследователи не стали извлекать предмет, так как есть вероятность, что он может быть разрушен.

По словам ученых, пока эта сеть тоннелей вызывает очень много вопросов, на которые нет ответов. Для того чтобы выяснить, как она возникла, необходимо дальнейшее изучение. Есть вероятность, что ходы были построены представителями некой неизвестной древней цивилизации, но для чего они использовались, доподлинно неизвестно.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.03.20

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