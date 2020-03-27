Медики выявили существенные риски для здоровья будущих покорителей Марса

Невесомость негативным образом сказывается на некоторых костях человеческого черепа, заставляя их расширяться. Такое заявление сделали японские и американские медики. Из-за этого у космонавтов и астронавтов появляется головокружение и закладывает уши. Исследование опубликовано в журнале JAMA Otolaryngology.

Ученые выяснили, что при длительных полетах в невесомости у людей возникали воспаления височных костей, однако, что их вызывает, они не смогли установить. Ученые провели сравнительный анализ данных магнитно-резонансной томографии, которую начали делать астронавтам перед и после полета в космос еще 10 лет назад. В общей сложности эту процедуру прошли 35 астронавтов.

Медики выяснили, что у половины астронавтов появлялись воспалительные процессы в части черепа в непосредственно близости к уху. Из-за этого расширялись височные кости, сужались слуховые проходы, а ухо сдавливалось. Это, по всей видимости, и объясняет дискомфорт, испытываемый людьми в невесомости. Эта проблема, как заключают ученые, может стать одним из главных препятствий для полетов на Марс.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.03.20

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