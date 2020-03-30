Мочу астронавтов предложили использовать для строительства базы на Луне

Норвежские ученые считают, что моча астронавтов может быть использована для создания строительных материалов, из которых возведут базу на Луне. Об этом пишет Journal of Cleaner Production.

Исследователи Университетского колледжа Эстфолла (Норвегия) указывают, что доставка на спутник Земли строительных материалов обходится очень дорого. Поэтому ученым необходимо найти способ выработки нужных компонентов из лунного грунта и подручных средств.

Специалисты обратили внимание на продукты жизнедеятельности астронавтов. В частности, мочу можно использовать для получения мочевины, которую в свою очередь предлагается применять в качестве пластификатора бетонного раствора.

По словам ученых, созданные таким способом конструкции будут долговечными и устойчивыми к разрушениям. Эксперименты на Земле показали, что подобные материалы способны выдерживать высокие нагрузки и сохранять стабильность даже после нагревания до 80°C и восьми циклов замораживания/оттаивания.

Основным компонентом лунного бетона станет реголит. Планируется, что смесь будут помещать в специализированные 3D-принтеры, которые будут использоваться для возведения баз колонизаторов на Луне и Марсе.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 31.03.20

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