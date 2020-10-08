Российский космонавт уверен, что земляне занесли жизнь на Марс

Жизнь на Марсе уже есть и занесли ее аппараты, отправленные с Земли. Такое мнение высказал российский космонавт-испытатель Олег Артемьев.
«Все те роверы, автоматические станции и научно-исследовательские аппараты, которые мы отправляем на Марс, все равно могли доставить на планету земных микробов, как бы мы не следили за чистотой оборудования», – сказал космонавт во время телемоста с Центральной Америкой, который был организован на ВДНХ центром «Космонавтика и авиация».
По словам Артемьева, эксперимент «Тест», который проводился экипажем Международной космической станции, показал, что простейшие существа могут выживать даже в открытом космосе. Не исключено, что земные бактерии приспособились к суровым условиям Красной планеты.
«Микроорганизмы с Земли, которых мы уже наверняка занесли на Марс, могут начать адаптироваться к условиям четвертой планеты в рамках естественного эволюционного процесса. Соответственно, если мы обнаружим этих микробов, то отметим, что они уже в некоторой степени приспособились к марсианским условиям», – пояснил космонавт.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 08.10.20
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