Ученые обнаружили на Марсе озера с жидкой водой

По мнению итальянских ученых, на Марсе есть несколько соленых водоемов, в которых может быть жидкая вода. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Исследователи изучили данные, полученные с радарного зонда на орбитальном аппарате Mars Express Европейского космического агентства. Соленое озеро, по оценкам ученых, находится на глубине 1,5 километра под марсианским Южным полюсом.

Вокруг самого большого водоема, диаметр которого составляет от 20 до 30 километров, есть несколько озер поменьше. Температура поверхности на Южном полюсе составляет около минус 113 градусов Цельсия и постепенно становится теплее с глубиной.

Специалисты считают, что вода в этих озерах настолько соленая, что может оставаться в жидком состоянии. Наличие жидкой воды повышает вероятность микробной жизни на Марсе.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 01.10.20

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