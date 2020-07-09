Ученые предложили лететь на Марс через Венеру

Американские ученые предложили новый путь для экспедиции к Марсу. Они считают, что нужно лететь через Венеру. Так можно сэкономить топливо и сократить время между запусками.

Специалисты американского Университета Джонса Хопкинса указывают в докладе, что марсианская миссия должна воспользоваться гравитационным полем Венеры. В настоящее время аппараты, которые запускают к Красной планете, летят напрямую. При этом дата запуска определяется в период, когда Марс и Земля находятся на минимальном расстоянии друг от друга, а это случается раз в 26 месяцев.

Если лететь на Марс через Венеру, то период сократится до 19 месяцев. К тому же гравитационная петля позволит снизить расход топлива, значит, марсианская экспедиция сможет взять больше полезного груза.

Авторы доклада отмечают, что гравитационные маневры часто применяются для разгона исследовательских аппаратов, которые человечество отправляет на дальние рубежи Солнечной системы. Однако нужно учитывать, что на спутниках и зондах нет людей, а космонавты при таком сценарии получат более высокие дозы излучения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 09.07.20

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