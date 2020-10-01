Юпитер стал причиной гибели жизни на Венере

На Венере могла существовать жизнь, но причиной ее гибели стало смещение орбиты. Повлиял на траекторию движения планеты вокруг Солнца массивный Юпитер.

К такому выводу пришли исследователи из Бельгии, Австралии и Соединенных Штатов, опубликовавшие статью по теме в издании The Planetary Science Journal. По мнению ученых, Юпитер смещался и своей массой, которая превосходит все планеты Солнечной системы, вместе взятые, влиял на траектории их движения.

По предположению исследователей, в древности эксцентриситет венерианской орбиты был на уровне 0.3. Вторая планета обращалась вокруг Солнца по орбите в форме эллипса, и, вероятно, была обитаемой. В настоящее время Венера имеет почти идеально круглую орбиту – ее эксцентриситет составляет 0.006.

Траектория планеты была изменена под влиянием воздействием приливных сил блуждавшего по Солнечной системе газового гиганта. В результате климат на Венере изменился, вода с поверхности испарилась, а жизнь стала невозможна.

Брюссель, Зоя Осколкова

Брюссель. Другие новости 01.10.20

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