На Венере обнаружили признак существования жизни

Международная группа астрономов обнаружила в облаках Венеры «маркер жизни» – газ, который имеет биологическое происхождение. Это значит, что на планете могут жить микроскопические существа.

Газ фосфин был обнаружен в облаках примерно в 53-61 км от поверхности Венеры, пишут «Известия» со слов авторов научной работы. Данные были получены с помощью телескопа ALMA, партнером которого является Европейская южная обсерватория (ESO).

Эта область венерианской атмосферы имеет умеренные температуры и давление, что делает ее пригодной для жизни, отмечает научный сотрудник Массачусетского технологического института в области наук о Земле, атмосферы и планет Клара Сауза-Сильва.

«Однако важно отметить, что воздух в этом регионе чрезвычайно сухой – почти без воды. Более сухой, чем в любом другом месте на Земле. И чрезвычайно кислый. Гораздо более кислый, чем в том месте на Земле, где могла бы существовать жизнь», – рассказала специалист.

Ученые считают, что данное открытие имеет огромное значение для поиска инопланетной жизни. «Если бы жизнь была найдена на одном из наших ближайших соседей, это могло бы стать предположением, что она может быть распространена во Вселенной», – делают вывод исследователи.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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