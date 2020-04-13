У человечества нет технологий для терраформирования Марса

Люди в ближайшее время предпримут попытки по колонизации Марса. Однако создать на Красной планете условия для проживания землян получится еще не скоро. Об этом заявил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

«Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя – это очень далекое будущее. С имеющимися технологиями это невозможно в принципе, поэтому сейчас на эту тему можно только фантазировать», – сказал ученый в интервью РИА «Новости».

Литвак считает, что лучшим тренировочным полигоном для жизни на других планетах станет Луна. «Венцом российской лунной программы как раз будет постоянно действующая база на поверхности. А на промежуточных этапах мы должны очень хорошо поработать с автоматическими станциями и роботами, чтобы создать все условия для этого», – пояснил специалист.

Наибольший интерес для ученых представляют полярные районы Луны, так как там сосредоточено скопление воды и ресурсов, пригодных для обработки и использования в строительстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.04.20

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