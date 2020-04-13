Российские ученые предложили новый подход в выявлении допинга

Российские ученые заявили об обнаружении нового способа ускоренного поиска допинга у спортсменов, который потребует сдачи двух дополнительных анализа. На сегодняшний день для определения химического состава какого-либо вещества используется масс-спектрометрия.

Данный метод позволяет определить атомарный состав вещества благодаря спектру. Между тем, в открытых базах химсоединений содержатся описания более 120 млн образцов. В связи с этим, даже если по масс-спектру удалось восстановить молекулярную формулу препарата, под этот состав подойдет несколько тысяч соединений.

Доцент Центра по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Сколтеха (CDISE) Юрий Костюкевич совместно с коллегами предложил проводить два дополнительных анализа, которые будут основаны на реакциях обмена легкого и тяжелого изотопов водорода и легкого и тяжелого изотопов кислорода (16O и 18O).

Ученые отмечают, что данные тесты позволяют понять структуру молекулы и работают как дополнительный фильтр при отборе подходящих соединений. Статья ученых опубликована в журнале Analytical Chemistry. Новый подход сокращает пространство поиска в 13 раз.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.04.20

Коронавирус постоянно мутирует – «китайский» отличается от «европейского», а США получили «наследство» от ящериц. / Над Луной пролетели три НЛО. / На Амазонке нашли искусственные острова возрастом 10 тысяч лет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»