Ученые создали светящийся в темноте табак

Ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова вырастили табак, который светится в темноте. По словам биологов, их открытие можно использовать не только в декоративных целях, но и для дальнейших исследований.

Ученые внедрили гены светящихся грибов в Nicotiana tabacum и Nicotiana benthamiana и получили новые биолюминесцентные растения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Растения светятся все время, непрерывно, но яркость может колебаться. Например, они начинают светиться ярче, если положить рядом банановую кожуру, которая выделяет этилен, растительный гормон, способствующий созреванию плодов.

В темной комнате генетически модифицированный табак позволяет видеть предметы вокруг. После того, как глаза привыкнут к темноте, при таком свете можно даже разобрать текст.

«Наблюдая за растениями, мы предположили, что биологическая люминесценция в искусственно созданной системе является индикатором метаболических процессов в растении. На основе этого открытия можно производить научные исследования», – рассказал один из авторов научной работы глава Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.20

Сербские школьники и студенты до конца учебного года останутся в онлайн. / Ученые нашли наиболее эффективные материалы для самодельных защитных масок. / Сибирские ученые создали уникальное противовирусное средство. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»