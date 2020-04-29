Канадские ученые предложили лечить раны с помощью почвы

Природные силикаты, содержащиеся в почве, активируют белок свертывания, находящийся в крови всех наземных млекопитающих. После активации происходит цепная реакция свертывания крови, благодаря чему открытая рана быстро герметизируется. Открытие принадлежит ученым канадского Университета Британской Колумбии, которые проводили опыты на мышах.

Безусловно, исследователи не предлагают использовать для остановки кровотечения обычную природную почву, так как она содержит множество микроорганизмов, способных вызвать инфицирование. Однако предварительно подготовленная земля могла бы стать хорошим подспорьем при оказании первой помощи, считают исследователи.

Теперь ученые хотят протестировать свертывающие свойства лунного грунта, чтобы знать, можно ли будет использовать его при лечении ран во время колонизации естественного спутника Земли.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 30.04.20

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