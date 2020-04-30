«Хаббл» детально запечатлел разрушение кометы ATLAS

Космический телескоп «Хаббл» прислал на Землю детальные изображения момента распада ядра кометы C/2019 Y4 (ATLAS), сообщает NASA. Разрушившаяся комета была открыта 29 декабря 2019 года роботизированной астрономической обзорной системой ATLAS (Asteroid Terrain-impact Last Alert System) на Гавайях.

До середины марта светимость кометы нарастала, но потом она стала тускнеть. Астрономы предположили, что это свидетельствует о начавшемся распаде космической странницы. Данная версия нашла подтверждение 11 апреля благодаря астроному-любителю Жозе де Кейросу, которому удалось запечатлеть три фрагмента ядра кометы.

20 апреля «Хаббл» распознал 30 обломков в хвосте кометной пыли. На снимках от 25 апреля удалось насчитать только 25 обломков. Фрагментация кометы происходит стремительно и непредсказуемо, потому ученые не могут говорить с уверенностью о причине этого процесса.

«Это действительно захватывающе, и потому, что такие события очень зрелищные, и потому что они происходят не очень часто – один или два раза в десятилетие», – отметил руководитель команды наблюдений «Хаббла» Цуаньжи Йе из Университета штата Мэриленд.

На максимально короткое расстояние к Земле то, что останется от кометы приблизится 23 мая. Тогда космическая странница окажется примерно в 115 мл километров от нашей планеты. Еще через восемь дней она пройдет лишь в 37 млн километров от Солнца.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.04.20

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