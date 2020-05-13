Российские ученые создают нейросеть для борьбы с болезнью Паркинсона

Российские ученые намерены создать искусственный интеллект, способный производить раннюю диагностику болезни Паркинсона. Разработку нейросети ведут ученые Дальневосточного федерального университета, рассказали в пресс-службе вуза.

На сегодняшний в мире насчитывается более 10 млн человек, страдающих от болезни Паркинсона. Особенностью этого заболевания является медленное, но необратимое патологическое изменение в нервной системе человека. Сначала происходят массивные нарушения двигательной активности, а на поздних стадиях – снижение интеллектуальных и когнитивных функций. В итоге человек становится инвалидом.

Исследователям удалось разработать прототип системы, способной прогнозировать течение болезни Паркинсона у отдельно взятого пациента. По словам исследователей, такой подход дает возможность бороться с недугом эффективнее.

Коммуникация между врачом и пациентов происходит в личном кабинете на специальной платформе. Пациенты самостоятельно загружают данные о своем состоянии в виде видеозаписей и опросов. Нейросеть способна замечать новые или прогрессирующие признаки болезни и предупредить о их наличии врача, что дает возможность своевременно скорректировать лечение.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 14.05.20

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