Забайкальский студент придумал метод прогнозирования наводнений

Студент Забайкальского государственного университета Денис Кочев стал победителем международного конкурса научно-исследовательских проектов молодых учёных Eurasia Green. Метод создания четких снимков и карт наводнений, разработанный забайкальским магистрантом превзошел работы соперников из Колумбии и Китая, сообщает пресс-служба вуза.

«При построении зон затопления традиционно используют гидрологические расчёты и гидродинамическое моделирование. Но при этом возникает проблема сопоставления расчётных и реальных данных», – пояснили в вузе. Исправить ситуацию можно, проанализировав снимки наводнений прошлых лет, сделанные с воздуха, например, с использованием простых беспилотников.

«С помощью сопоставления космического снимка, рассчитанных водных индексов и модели высокого разрешения, полученной с беспилотника, мы получаем актуализированную информацию по рельефу местности, а также возможной зоне затопления», – пояснил автор проекта Денис Кочев, добавив, что данный метод в будущем может быть эффективен при изучении восстановления лесов после пожаров, динамики изменения растительных покровов и других природных процессов.

В конкурсе приняли участие 73 начинающих исследователя из России, Китая, Казахстана, Колумбии, Киргизии и Монголии. Из 53 научно-исследовательских проектов в финал прошли 20 работ. Заключительным этапом конкурса стала дистанционная защита проектов, которая проходила в режиме видеоконференции.

Чита, Иван Гридин

Чита. Другие новости 20.05.20

В Аргентине нашли останки мегараптора с когтями в 40 см. / Люди стремительно глупеют из-за доступности высоких технологий. / Китайские ученые заявили о создании перспективного лекарства от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»