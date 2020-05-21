Синицы-московки способны реагировать на предупреждения других видов птиц

Синицы-московки способны воспринимать предупреждающие крики птиц других видов о приближении хищника и реагировать на них. Такие выводы сделал автор нового исследования Тошитака Судзуки. Его работа опубликована в научном журнале Cell.

«У многих птиц есть особые тревожные сигналы, предупреждающие собратьев о хищнике. Я изучал, как специфический зов маленькой восточной синицы (Parus minor), вызывает в сознании других птиц ее вида зрительный образ хищника, в частности змеи», – рассказал ученый. Во время исследования он обратил внимание, что другая птица, московка (Periparus ater), проявляла интерес к «тревожным звонкам» и приближалась к территории эксперимента.

«Мне стало интересно, могут ли другие птицы также мысленно извлекать образ змеи из этих «звонков». Хотя они находятся в одной и той же таксономической группе, в остальном их звуки совершенно различны», – поделился Тошитака Судзуки. Для того, чтобы установить, действительно ли это так, Судзуки решил провести эксперимент в контролируемых условиях.

В итоге он установил, что московки способны реагировать на предупреждение об опасности от восточной синицы, даже если они еще не видели хищника. Ученый включал предупреждающие крики восточной синицы, и перемещал палку, имитируя змею, скользящую по земле или по дереву.

По мнению исследователя, птицы визуализировали палку как змею и предсказуемо реагировали на опасность, когда слышали специфическое предупреждение об опасности от других видов птиц. Это стало первым доказательством визуальной поисковой активности птиц, как реакции на тревожные сигналы другого вида.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 21.05.20

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