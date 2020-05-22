Ученые обнаружили ген худобы

В ходе нового исследования ученые обнаружили ген ALK (анапластическая лимфомакиназа), который, как они считают отвечает за худобу. Отчет о научной работе опубликован в журнале Cell.

Исследователи под руководством директора Института естественных наук доктора Йозефа Пеннингера воспользовались данными биобанка Эстонии. Они проанализировали генетический состав и показатели здоровья 47,1 тыс. здоровых худых людей и людей с нормальным весом в возрасте от 20 до 44 лет. В итоге им удалось выявить в группе худых мутацию в гене ALK.

Ранее генетики не знали наверняка, какова роль ALK в физиологии человека. Было установлено, что этот ген зачастую мутирует при некоторых типах рака. Его считали одним из факторов развития опухолей. «Наша работа показывает, что ALK действует в головном мозге, где регулирует обмен веществ, интегрируя и контролируя расход энергии», – пояснил ведущий автор исследования, научный сотрудник Института молекулярной биологии в Вене Майкл Ортофер.

После того, как ученые в ходе эксперимента лишили данного гена мух и мышей, те, при сохранении той же диеты, что и у контрольной группы, стали набирать меньше жира и массы тел, передает «Медикфорум».

Вена, Иван Гридин

Вена. Другие новости 23.05.20

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