Большинство россиян смогут увидеть «земляничное» полутеневое затмение Луны

Поздним вечером 5 июня произойдет полутеневое затмение Луны с максимальной фазой 0,57 в 22:25 мск. Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, оно будет доступно для наблюдения на большей части территории России. В полутень погрузится южный край диска Луны. Продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут.

В планетарии отметили, что июньское полнолуние порой называют»земляничной Луной», так как в более теплых регионах на данный период приходится плодоношение этой любимой многими ягоды. В нынешнем году в европейской части страны, на юге и западе Сибири земляничное полнолуние совпадает с частичным лунным затмением. Естественный спутник Земли будет ярче обычного, но часть диска будет затемнена, а светлая поверхность окрасится в красные тона.

Фото: Московский планетарий

Грядущее полутеневое лунное затмение, при условии безоблачной погоды, также смогут наблюдать жители большей части территории Европы и Азии, в Австралии, Африке, в юго-восточной и восточной части Южной Америки, в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанах, в Антарктиде.

Следующие лунные затмения ожидаются 5 июля и 3 августа. Кроме того, 19 июня произойдет затмение Луной Венеры, а 21 июня – кольцеобразное затмение Солнца.

Наука. Другие новости 03.06.20

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