Лисы самостоятельно одомашниваются и становятся похожи на собак

Британский ученый Кевин Парсонс пришел к выводу, что рыжие лисы приобретают черты одомашненных животных, попадая в городскую среду. Результаты исследования опубликованы на портале RoyalSocietyPublishing.

Парсонс изучил 1500 черепов лисиц, собранных в Национальном музее Шотландии. Останки были найдены в период с 1971 по 1973 год в Лондоне и его окрестностях. Черепа были разделены на две категории – «городской» и «сельский» – в зависимости от того, где они были обнаружены.

Эволюционист установил, что лисы, которые жили в черте города, отличались строением черепа от особей, проживающих в сельской местности. Например, у «городских» животных были более короткие и широкие морды и меньший мозг, в отличие от «сельских». Такие изменения Дарвин называл «синдромом одомашнивания».

Парсонс предположил, что лисам из города удобнее кусать пищу, а животным из леса особое строение черепа придает больше скорости для хватания добычи. Таким образом, когда лисы попадают в городскую среду, они больше начинают походить на обычных собак.

История знает много примеров, когда лисицы жили рядом с человеком, однако полного одомашнивания, как это случилось с дикими кошками, не произошло. Ученым еще предстоит изучить причины подобного явления.

В своей работе Парсонс учитывал результаты эксперимента советских ученых. В СССР в 50-х годах прошлого века пытались одомашнить диких лисиц, в итоге некоторые потомки участвовавших в эксперименте животных, стали напоминать своим видом псов и даже начали издавать звуки, похоже на собачий лай.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 04.06.20

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