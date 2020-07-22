Теорию Дарвина об эволюции уточнили: выживает самый дружелюбный

Американские ученые усомнились в правильности формулировки теории Чарльза Дарвина. Исследователи считают, что выживаемость видов обеспечивается не высокой приспособляемостью, а умением наладить контакт с другими представителями животного мира.

Слова Дарвина интерпретировали как «выживает сильнейший», имея в виду физическое превосходство. Однако сотрудники Центра когнитивной нейробиологии Университета Дьюка (США) считают, что у видов, которым удавалось процветать на протяжении всей истории своего существования, не было преимуществ в физической выносливости, пишет The Washington Post.

Ученые решили, что выживаемость базируется в основном на коммуникации и партнерстве. Авторы научной работы уверены, что основное качество, которое помогает видам эволюционировать, – дружелюбие.

Эволюционные антропологи Брайан Хэйр и Ванесса Вудс приводят в пример собак. «Основное их отличие от волков – дружелюбность, благодаря которой они стали жить рядом с людьми, постепенно меняя не только свое поведение, но и облик, а также общую структуру развития. Волки, которые являются ближайшими родственниками собак, находятся сегодня на грани исчезновения, а собаки, тем временем, процветают», – отмечают ученые.

Это утверждение верно и для мира растений. Например, цветы, которые привлекают насекомых и птиц своим ароматом и ярким цветом. Животные помогают разносить пыльцу, тем самым обеспечивая выживаемость определенного вида.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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