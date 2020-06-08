Марианская впадина оказалась не такой глубокой, как считалось ранее

Российские ученые измерили глубину Марианской впадины и выяснили, что она на тысячу метров мельче. Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Глубоководный аппарат «Витязь» совершил погружение в районе Марианского желоба 8 мая 2020 года. Глубина составила 10 028 метров, тогда как судно времен СССР фиксировало 11 022 метра, пишет «МК».

«Мы ни в коем случае не ставим под сомнение результаты замеров глубины судном «Витязь» в 1957 году, ведь для их проверки необходимо тщательно протралить весь район с использованием более точной аппаратуры, – пояснил главный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» Дмитрий Семенов. – Но, не исключено, что за минувшие 60 лет произошло изменение морского дна. В пользу этой версии говорит и тот факт, что во время погружения мы столкнулись с мощным придонным течением».

Измерение глубины происходит с помощью замера скорости звука, и она может отличаться из-за большого количества параметров. Поэтому есть сомнения по поводу реальной глубины желоба.

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина считается самым глубоким местом в Мировом океане. За всю историю на дно в этом месте опускались всего четыре человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.20

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