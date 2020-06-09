Ученые обнаружили связь между диетой и токсичностью химиотерапии

Диета способна решительным образом влиять на микробиом в кишечнике, что в свою очередь отражается на реакции человека на химиотерапевтические препараты при лечении онкологических заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Университета Вирджинии.

Они выяснили, что привычные аминокислоты увеличивают токсичность препаратов и уменьшают их эффективность, порой до 100 раз. По словам аспиранта и ведущего автора научной статьи Вэньфана Ке, одна и та же доза препарата была безопасной для круглых червей в контрольной группе и убивала других при добавлении миллиграмма аминокислоты серина.

Исследователи считают, что различные комбинации диеты способны изменить метаболизм микробиома, что влияет на реакцию хозяина на химиотерапию, пишет «МедикФорум» со ссылкой на статью, опубликованную в Nature Communications. Эти данные могут дать основу для разработки индивидуальных диет для людей, чтобы улучшить выживаемость при лечении.

Кроме того, ученые обнаружили изменения под действием высокожировой диеты у мышей выстилающих желудочно-кишечный тракт энтерохромаффинных клеток, которые отвечают за выработку основного объема серотонина в организме. Исследование опубликовано в Neurogastroenterology & Moility.

Несмотря на известную метаболическую роль серотонина, получаемого из кишечника, основные причины повышения уровня серотонина при ожирении и диабете остаются неизвестными. Новое исследование позволяет пересмотреть механизмы, способствующие изменению циркулирующего серотонина, которое наблюдается при ожирении и метаболических заболеваниях.

Активность производного из кишечника серотонина в этих метаболических процессах имеет прямые последствия для ожирение и диабета 2 типа. «Сначала мы показали, что эти клетки обладают способностью ощущать и выделять серотонин в ответ на выбор питательных веществ в здоровых условиях, что зависит от их расположения в кишечнике», – заявил один из исследователей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.20

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