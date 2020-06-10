Ученые обнаружили молекулу для эффективной борьбы с ожирением

Ученые из Школы наук в Вирджинском техническом университете обнаружили небольшой митохондриальный разобщающий белок – BAM15. Как рассказал профессор химии Вебстер Сантос, молекула способна уменьшать массу жира у мышей, не оказывая влияния на объемы потребляемой пищи и мышечную массу, а также не повышая температуру тела. Кроме того, как показали исследования, белок снижает невосприимчивость к инсулину, а также положительно влияет на окислительный стресс и снижает воспаления.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications. По оценкам экспертов, открытие является многообещающим, так как может предложить лечение и профилактику ожирения, диабета и, особенно, неалкогольного ожирения печени. Исследования на мышах показали, что BAM15 не токсичен даже в высоких дозах и не оказывает влияния на центр сытости в мозге.

На сегодняшний день от ожирения страдает 13% населения мира, отмечает «Медикфорум». Его наличие сопровождается такими заболеваниями, как сердечно-сосудистые, диабет и ожирение печени.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.06.20

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