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Среда, 17 июня 2020, 00:42 мск

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Американские ученые изобрели новый способ омоложения

Американские исследователи нашли способ вернуть молодость. Переливание разведенной плазмы крови показало хороший результат. Впрочем, опыты проводились пока только на лабораторных мышах. Об этом сообщает издание Aging.

Эксперименты проводили сотрудники Калифорнийского университета в Беркли. Они заменили половину плазмы крови старых мышей смесью из физиологического раствора и альбумина.

«Альбумин нужен для замены белка, который теряется при удалении половины плазмы крови. Замена половины плазмы смесью из физраствора и альбумина провоцирует омолаживающее воздействие на головной мозг, печень и мышечную систему», – отмечают авторы исследования.

Ранее ученые экспериментировали с переливанием крови молодых мышей старым особям. Однако новый способ, по словам экспертов, более безопасный.

Ученые считают, что омоложение достигается не применением молодой крови, а удалением вредных компонентов из старой крови. Со временем в крови повышается концентрация белков, которые оказывают негативное воздействие на организм. Если их удалить, то можно достичь омолаживающего эффекта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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