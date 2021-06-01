Ученые: Во время карантина люди стали чувствовать себя моложе

Российские ученые установили, что коронавирусный карантин благотворно сказался на биопсихологическом возрасте человека. При этом биологические темпы старения выросли из-за малоподвижного образа жизни во время самоизоляции.

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) сделали два замера – в 2019 году и в 2020-м, после полугода карантина. Ученые выделили стресс-факторы: заболевание коронавирусом, посттравматический стресс и факторы карантина (социальная изоляция, нарушение питания, снижение физической активности и тревожность). В исследовании принимали участие взрослые работающие люди от 35 лет, работающие пенсионеры и неработающие пенсионеры с хроническими заболеваниями. Результаты работы опубликовал журнал Современная зарубежная психология.

«Исследование показало, что после полугода карантинных мероприятий большинство работающих респондентов чувствовали себя субъективно моложе своего календарного возраста и моложе, чем чувствовали себя год назад, до карантина», – рассказала профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Татьяна Березина. По ее словам, женщины стали чувствовать себя моложе в среднем на 3,3 года (взрослые) и 7,2 года (пенсионеры), а мужчины – на 6,8 лет (взрослые) и 4,7 года (пенсионеры).

В то же время в группе пенсионеров, имеющих хронические заболевания, изменение биологического возраста не произошло, а биологический возраст в группах работающих возрос более чем на один год, что предполагалось бы при нормальном старении. Пандемия оказала сильное негативное воздействие на физическое развитие людей. Они меньше двигались, а то и вовсе прекратили заниматься спортом. Во всех группах уменьшилось время статической балансировки – способности человека выдерживать стойку на одной ноге с закрытыми глазами.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.06.21

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