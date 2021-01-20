Врач рассказал об омолаживающем эффекте кофе

Кофе содержит много полезных элементов, в том числе обладающих омолаживающим эффектом. Чтобы бодрящий напиток не навредил организму, нужно употреблять его правильно. Об этом рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.

В кофе содержится не только кофеин, но и витамины, минералы, линолевая кислота и антиоксиданты. «Общепризнанная норма кофе – две-три чашки в день, хотя это все сугубо индивидуально. Главное – кофе не должен угнетать, приводить в состояние, когда возникают сонливость, головокружение и другие негативные явления. Если вы переборщите с концентрацией кофе, возбуждение перетечет в торможение», – сказал Арканников в интервью радио Sputnik.

Омолаживающий эффект кофе достигается за счет содержания антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы. «Кофе является мощным антиоксидантом, который останавливает процессы старения в плане взаимодействия с этими свободными радикалами», – объяснил врач.

Кроме того, кофеин помогает бороться с отеками, нормализует действие сальных желез. Дерматолог подчеркнул, что кофе нужно пить без сахара, так как сахар способствует формированию прыщей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.01.21

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