Ученые объяснили прочность шипов крапивы и хоботка комара

Ученые впервые объяснили, как тончайшие шипы крапивы или хоботок комара беспроблемно прокалывают кожу и не ломаются. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Physics.

Изучением вопроса озадачились сотрудники Датского технического университета. Они провели более 200 экспериментов. В первую очередь их интересовало, как форма колючек, игл, шипов и жал влияет на их прочность. Их целью было создание новых технологий и материалов на основе идей, заимствованных у живой природы (биомиметика).

К исследованию ученых подтолкнули хрупкие пипетки, которые разрушались при контакте со стенками клеток растений. Ученые негодовали от этого, потому озадачились решением вопроса, чтобы найти оптимальное соотношение прочности и эластичности. Они изучили как микроскопические объекты, так и крупные, например, 2,5-метровый бивень нарвала.

«Мы выяснили существование четкой корреляция между длиной иглы или шипа и ее диаметром. Все природные проекты очень похожи, независимо от того, смотрим ли мы на наноразмерные пики вируса или на 1,5-метровый шип рыбы-меч», – заявил физик Каар Хартвиг Йенсен.

Шипы крапивы по форме напоминают иголку инъекционного шприца, выяснили исследователи. Они сложены из стекловидного кремния и полы внутри. Это придает им необычайную прочность.

Ученые уверены, что полученные знания позволят разработать инструменты нового типа, которые будут куда более надежными, чем используемые ныне.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.06.20

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