Ученые нашли электронный способ определения спелости плодов

Исследователи выяснили, что в пределах одного фруктового сада плоды могут созревать в разное время. На это оказывает влияние микроклимат. Ученые также поняли, что спелость плода можно определять по его запаху.

Так, например, персики, как и многие другие плоды, при созревании выделяют молекулы, называемые летучими органическими веществами (VOC). «Мы знаем, что VOC различаются по количеству и типу в зависимости от различных фаз роста плодов. Таким образом, электронные носы являются отличным решением, поскольку они позволяют осуществлять онлайн-мониторинг этих молекул», – заявили авторы работы.

По их мнению, использование электронных приборов для улавливания запахов имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими подходами определения спелости плодов, в том числе потому, что «электронный нос» проводит анализ в режиме реального времени в открытой среде.

В перспективе ученые намерены создать E-nose для определения качества вина.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.06.20

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