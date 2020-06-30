Археологи обнаружили пещеру под пирамидой в Теотиуакане

Археологи наткнулись на новую загадку древнего города Теотиуакан – они обнаружили под пирамидой индейцев пещеру. Пирамида Луны была построена между 100 и 450 годами нашей эры и использовалась для проведения церемоний и ритуальных жертвоприношений людей и животных.

Ученые и ранее знали, что под пирамидой существуют рукотворные туннели. Зачастую они были выкопаны рад добычи стройматериалов. Однако новое исследование показало нечто новое. Благодаря георадару, исследователи обнаружили естественную пустоту под пирамидой Луны. Проанализировав электрическое сопротивление грунта под сооружением, они обнаружили частично заполненную пещеру на глубине 15 метров, передает «Популярная Механика».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.07.20

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