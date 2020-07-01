Ученые обнаружили неожиданный риск употребления сырого молока

Непастеризованное (сырое) коровье молоко несет угрозу для человека, так как содержит огромное количество устойчивых к противомикробным препаратам бактерий. «Если вы хотите продолжать пить сырое молоко, храните его в холодильнике, чтобы минимизировать риск развития бактерий с генами, устойчивыми к антибиотикам», – заявил ведущий автор Jinxin Liu исследования, научный сотрудник отдела пищевых наук и технологий Калифорнийского университета в Дэвисе.

Он пояснил, что бактерии с устойчивыми к противомикробным препаратам генами при передаче их возбудителю могут стать «супер-бактериями», то есть фармацевтические препараты для лечения инфекции или заболевания больше не будут действовать, пишет «Медикфорум».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.07.20

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