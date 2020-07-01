Ученые разгадали секрет полета древесных змей

Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) разобрались в технике полета, которую освоила небольшая группа тропических древесных змей. Чтобы понять механизм планирования, Исаак Иэтон и его коллеги провели эксперименты с летающими райскими украшенными змеями (Chrysopelea paradisi), пишет Nature Physics.

Ученые разгадала секрет полета древесных змей

На высоте 8 метров от пола в пустом концертном зала ученые смонтировали платформу, на которой установили ветку. В самом зале они разместили 23 высокоскоростных видеокамеры. Для лучшей фокусировки камер на спины змей поместили небольшие полоски блестящей ленты.

Летающие змеи резко отталкиваются от ветки и способны парить на расстояние более 10 метров. Для этого они расплющивают свое тело и быстро изгибаются во всех плоскостях. Произведя более 130 записей полетов, ученые обратили внимание, что для сохранения устойчивого положения в воздухе, животные быстро изгибаются всем телом.

Увиденное позволило ученым создать компьютерную модель, продемонстрировавшую сходные способности к полету.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.07.20

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