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Пятница, 3 июля 2020, 03:30 мск

Новости Наука

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Под водой у берегов Австралии нашли стоянку древних людей

У берегов Австралии обнаружили стоянку первобытных людей конца последнего оледенения. Ученые выяснили, что предки современных людей занимались рыбной ловлей и охотой на саблезубых тигров, передает CNN.

Стоянка вблизи архипелага Дампир была обнаружена совершенно случайно на глубине около 3 метров. Ее нашли местные дайверы. Они заметили на дне странные круглые камни и заподозрили, что их форма рукотворна. Радиоуглеродный анализ находок показал, что их возраст превышает 7 тысяч лет.

Исследователи отмечают, что в те времена уровень моря был значительно ниже сегодняшнего, и суша простиралась на несколько десятков километров вглубь океана.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 03.07.20

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