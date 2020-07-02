Под водой у берегов Австралии нашли стоянку древних людей

У берегов Австралии обнаружили стоянку первобытных людей конца последнего оледенения. Ученые выяснили, что предки современных людей занимались рыбной ловлей и охотой на саблезубых тигров, передает CNN.

Стоянка вблизи архипелага Дампир была обнаружена совершенно случайно на глубине около 3 метров. Ее нашли местные дайверы. Они заметили на дне странные круглые камни и заподозрили, что их форма рукотворна. Радиоуглеродный анализ находок показал, что их возраст превышает 7 тысяч лет.

Исследователи отмечают, что в те времена уровень моря был значительно ниже сегодняшнего, и суша простиралась на несколько десятков километров вглубь океана.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 03.07.20

Японские ученые создают интерфейс для общения людей и животных. / Маленькая сенсация: в пещере «Таврида» нашли редкие останки древних животных. / Ученые разгадали секрет полета древесных змей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»