Генетики подтвердили правоту Тура Хейердала

Новое исследование подтвердило генетической близости коренных американцев из района современной Колумбии и полинезийцев с островов в Тихом океане, пишет журнал Nature.

Команда ученых из Медицинского центра Стэнфордского университета под руководством доктора философских наук Александра Иоаннидиса отправилась в Колумбию, а затем во Французскую Полинезию. Их интересовали образцы генетического материала, полученные у местного населения.

После одобрения индейцев и полинезийцев исследователи взяли образцы слюны у 807 добровольцев на 17 полинезийских островах и в 15 индейских группах вдоль тихоокеанского побережья Северной и Южной Америки от Мексики до Чили. В итоге они обнаружили идентичные по происхождению сегменты индейского происхождения на нескольких полинезийских островах.

Исследователи полагают, что полинезийцы высадились на территории нынешней Колумбии и подружились с аборигенами. При этом вариант, что именно индейцы колонизировали острова, считается маловероятным.

Отметим, что еще полвека назад норвежский путешественник Тур Хейердал предположил, что индейцы Южной Америки могут быть культурно и генетически связаны с обитателями Океании и Полинезии.

В пользу этого говорит и анализ генофонда современных индейцев из южных регионов Нового Света, в котором есть вкрапления полинезийской ДНК, а также облик и геном так называемого кенневикского человека, одного из первых жителей Америки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.20

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