Уровень доверия науке в России упал в три раза

За три года уровень доверия к представителям ученых профессий у россиян снизился троекратно, свидетельствует ВЦИОМ. Так, в 2017 году 39% респондентов заявили, что полностью доверяют исследователям. Однако теперь их число составило 12%.

Комментируя результаты опроса, глава департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов заявил, что в глазах многих ученые «в одночасье превратились из респектабельных интеллектуалов если не в виновников пандемии, то по крайней мере в людей, от которых многое зависело для ее предотвращения».

По его мнению, «доверять ученым сегодня готовы, но ограниченно».

Он полагает, что восстановление репутации будет зависеть от того, найдут ли ученые новую вакцину от коронавируса и эффективные лекарства.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 6 июля. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Респондентов опрашивали по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, заявили социологи.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.20

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