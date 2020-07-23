Ученые сделали удивительное открытие об освоении Нового Света

В центральной Мексике, в утробе пещеры Чикиуйте обнаружили наиболее древние следы присутствия человека. По оценкам ученых, первые появление Homo sapiens в Новый Свет произошло не ранее 30 тыс. лет назад. Об этом пишет Nature.

По оценкам антропологов, приполярные регионы Северной Евразии люди заселили в период от 17 до 24 тыс. лет назад. Ученые полагали, что предки современных индейцев переселились в Северную Америку из регионов Южной Сибири и Алтая примерно 14-15 тыс. лет назад.

В ходе раскопок ученые обнаружили необычно древние артефакты, возраст которых составил от 25 тыс. до 30 тыс. лет. В связи с этим они внимательно изучили почву пещеры и кости. Их интересовали следы чел самых разных животных, начиная с медведей и заканчивая крысами-прыгунами.

Подобный набор костей, считают ученые, не мог возникнуть в пещере сам по себе. Они уверены, что пещера была населена людьми, которые вели охоту и собирательство.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.07.20

Войдет ли пандемия Covid-19 в учебники истории: мнение эксперта. / «Его надо было давно выгнать»: соцсети отреагировали на увольнение главы департамента образования Москвы. / В Нью-Йорке создали коктейль для уничтожения коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»