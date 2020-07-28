К Земле приближаются сразу три крупных астероида

К Земле приближаются три астероида, размеры которых варьируются от 47 до 190 метров в поперечнике. Наиболее крупный из них имеет диаметр от 84 до 190 метров, сообщает служба НАСА по отслеживанию околоземных объектов (NASA's Near-Earth Object (NEO)). Там также уточнили, что астероид имеет название 2009 PQ1, а максимальное его сближение с нашей планетой произойдет 5 августа. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 3,2 млн километров со скоростью 13,47 км/с.

Астрономы отмечают, что 2009 PQ1 относится к аполлонам – околоземным небесным телам, орбита которых пересекает орбиту Земли. Также стоит отметить, что с нашей планетой в ближайшее время, уже 29 и 30 июля, сблизятся еще два крупных астероида. Их размеры, по оценкам ученых, составляют 47-110 метров и 55-120 метров в поперечнике.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.07.20

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