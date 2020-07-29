Ученые вернули к жизни микробы, пролежавшие на дне океана 101,5 млн лет

Американские биологи совместно с японскими коллегами успешно оживили споры микробов, возраст которых составляет около 101,5 млн лет. Споры были обнаружены в отложениях осадочных пород, сформировавшихся на дне Тихого океана еще в середине мелового периода. Об этом пишет журнал Nature Communications.

«Мы обнаружили жизнеспособных бактерий групп Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, Chloroflexi, Deltaproteobacteria и других. Лучше всего размножались аэробные виды – за 68 дней эксперимента некоторые из них увеличили численность в тысячи и даже десятки тысяч раз», – рассказал один из авторов научно йработы.

Ученые считают, что их открытие поможет определить границы обитаемости на Земле, что пригодится и в поисках микробной жизни на других планетах.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 30.07.20

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