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Четверг, 30 июля 2020, 01:32 мск

Новости Наука

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Ученые вернули к жизни микробы, пролежавшие на дне океана 101,5 млн лет

Американские биологи совместно с японскими коллегами успешно оживили споры микробов, возраст которых составляет около 101,5 млн лет. Споры были обнаружены в отложениях осадочных пород, сформировавшихся на дне Тихого океана еще в середине мелового периода. Об этом пишет журнал Nature Communications.

«Мы обнаружили жизнеспособных бактерий групп Actinobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria, Chloroflexi, Deltaproteobacteria и других. Лучше всего размножались аэробные виды – за 68 дней эксперимента некоторые из них увеличили численность в тысячи и даже десятки тысяч раз», – рассказал один из авторов научно йработы.

Ученые считают, что их открытие поможет определить границы обитаемости на Земле, что пригодится и в поисках микробной жизни на других планетах.

Токио, Иван Гридин

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