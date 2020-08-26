Ученые нашли простой способ лечения инсульта

Эксперименты на мышах показали, что переливание крови может быть эффективно при лечении инсульта, пишет Nature Communications. Благодаря исследованиям медиков и биологов из Университета Западной Виргинии, которым руководил Сюэфан Рень, удалось выяснить, что 333 мыши мужского пола, перенесшие инсульт средней мозговой артерии, оправились куда быстрее прочих собратьев после переливания донорской крови.

По мнению авторов исследования, переливание крови после инсульта уменьшает воспаление именно за счет снижения уровня специфического белка в крови и мозге мышей. Ученые считают, что результаты их исследования позволят разработать новый метод лечения пациентов, перенесших инсульт.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.08.20

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