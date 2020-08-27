В Эфиопии обнаружили самые древние в мире отпечатки детских ног

Ученые обнаружили самые древние отпечатки детских стоп. По оценкам археологов, им порядка 1,2 млн лет. Они были оставлены в доисторической реке в Мельке Кунтуре на территории нынешней Эфиопии. Исследователи считают, что следы являются свидетельством ванн, сделанных детьми.

Открытие группа итальянских археологов во главе с Маргеритой Мусси и Флавио Альтамура из Университета Сапиенца в Риме, сообщает ANSA со ссылкой на научный журнал Quaternary Science Reviews. В исследовании также участвовали ученые из Университета Кальяри, британского Университета Борнмута и Немецкого музея Геоскопа. Обнаруженные человеческие следы почти все принадлежали детям и подросткам доисторических человеческих видов Homo erectus/ergaster или, возможно, Homo heidelbergensis archaica.

«Это, в некотором смысле, первые ванны, сделанные детьми», – отметила Мусси. Отпечатки детских стоп свидетельствуют, что маленькие гоминиды гуляли по мелководью, как и некоторые животные, вероятно, для сбора моллюсков гигиены или ради развлечения. «Дети входили в воду, чтобы пить, мыться или пытаться поймать голыми руками рыбу и моллюсков, чтобы поесть. Или просто играть», полагают исследователи.

Аддис-Абеба, Иван Гридин

Аддис-Абеба. Другие новости 27.08.20

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