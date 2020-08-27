Американские разработчики создали новый тип нанодвигателей, которые позволили произвести армию из миллиона микророботов, движением которых можно управлять с помощью лазера.

По словам одного из разработчиков микророботов, доцента Пенсильванского университета (США) Марка Мискина, традиционные двигатели невозможно уменьшить до наноразмеров, что могло бы позволить встроить их в те или иные конструкции.

Американцы создали армию нанороботов для доставки лекарств

Двигатель нового формата схож по строению с лапками насекомых по форме похожи на ноги насекомых. Они изготовлены из тончайших пластин платины, титана, кремния и полимеров. Движение происходит за счет изменения формы пластинок под воздействием электрического тока.

Ученые изготовили миллион таких роботов, воспользовавшись технологиями производства микрочипов, снабдив их фотоэлементами, благодаря которым этими роботами можно управлять световыми импульсами. Стоимость производства таких наномашин, как ожидают исследователи, не будет превышать цента за штуку.

Ученые рассчитывают что совсем скоро смогут создать на основе этой разработки медицинских или научных нанороботов, которые смогут, например, доставлять лекарственные препараты непосредственно в нуждающийся в них орган.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.08.20

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