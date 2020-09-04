Доисторическая акула мегалодон была размером с автобус

Ученые установили истинные размеры акул мегалодонов, обитавших на Земле миллионы лет назад. Оказалось, что этих хищники были в несколько раз больше их современных потомков.

Точные размеры доисторических акул вызывали споры среди ученых. Белые акулы, которые являются дальними потомками мегалодонов, достигают 5-6 метров длину. Сотрудники Университета Бристоля и Университета Суонси рассчитали, что древние хищники были значительно больше.

По данным исследователей, длина тела мегалодона от головы до кончика хвоста составляла 16 метров. Размер головы составлял около 4,6 метра, а спинной плавник достигал 1,6 метра в высоту.

«Если вам нужны более наглядные примеры, то представьте человека, который стоит у огромной акулы на спине – рост этого человека будет примерно соответствовать высоте спинного плавника», – пояснил один из авторов исследования Джек Купер.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 04.09.20

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